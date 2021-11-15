В Мордовии ожидается похолодание до -5 градусов

В последнюю декабрьскую неделю в Мордовии установятся отрицательные температуры до -5 градусов, сообщили синоптики республиканского гидрометцентра.

По предварительному прогнозу, днем в понедельник, 25 декабря, температура воздуха составит 0...-5 °С. Ночью столбик термометра может опуститься до -7 градусов.

В течение всей недели дневные температуры будут в пределах -4...+1 °С, ночные - -2...-7 °С.

Причиной резкого похолодания станет циклон, пришедший на территорию региона с юга Балтийского моря.

Синоптики рекомендуют жителям республики одеться теплее и быть внимательнее на дорогах из-за возможного гололеда.