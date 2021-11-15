Новая дорожная метеостанция появилась в Саранске

В столице Мордовии заработала автоматическая метеостанция, которая круглосуточно отображает актуальную погодную информацию для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Метеостанция расположена на пересечении улицы Ботевградской и Советской. Ее установкой занимался Центр организации дорожного движения в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Информационное табло в режиме реального времени показывает такие данные, как температура воздуха, видимость, сила ветра. Это позволяет водителям заблаговременно подготовиться к изменениям погоды и повышает безопасность на дороге.

В будущем планируется установка еще нескольких подобных метеостанций в Саранске. Это поможет получать более детальную информацию о погодных условиях в разных частях города.