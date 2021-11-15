Министр внутренних дел России исполнил мечту девочки из Саранска

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подарил велосипед 15-летней Арине Новиковой из Саранска. Об этом сообщается на сайте МВД.

Колокольцев принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и узнал, что мечта Арины - получить велосипед. "Новогодние мечты должны сбываться, поэтому мы исполним желание этой девочки", - сказал министр.

Арина учится в лицее и музыкальной школе, играет в баскетбол. Она очень хотела заниматься велоспортом, но у нее не было велосипеда. Теперь ее мечта осуществилась - велосипед доставили в Саранск и торжественно вручили девочке.

Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года и призвана исполнять мечты детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в ней участвуют тысячи неравнодушных людей, в том числе известные политики и чиновники.