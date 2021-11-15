Глава ФСИН осмотрел исправительные учреждения Мордовии

Директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал Аркадий Гостев находится с рабочим визитом в Мордовии. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своем телеграм-канале.

Вместе с депутатом Госдумы Василием Пискаревым они посетили несколько исправительных колоний республики. Глава Мордовии отметил, что при поддержке Агентства стратегических инициатив в регионе активно занимаются трудоустройством бывших осужденных.

"Люди получают возможность освоить новую профессию и подтвердить свои навыки в экзаменационных центрах на базе колоний", - сказал Артем Здунов.

В ходе визита прошли квалификационный экзамен по сварке и демонстрационный по швейному делу. В швейных цехах заключенные шьют спецодежду для сотрудников УФСИН.

Кроме того, после капремонта заработал цех по производству мебели. Его запуск создаст рабочие места для 10 человек. По словам Здунова, главный результат - люди чувствуют себя востребованными и готовы к нормальной жизни после освобождения.