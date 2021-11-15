В Саранске задержали нелегального таксиста

В Саранске сотрудники Госкомтранса, ГИБДД и полиции провели совместный рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. На одной из улиц города они остановили таксиста, который перевозил пассажиров без соответствующего разрешения.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомтранса, на водителя составили протокол о нарушении - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юридического лица.

В ведомстве напоминают, что для законной перевозки пассажиров и багажа на личном автомобиле необходимо получить бесплатное разрешение в Госкомтрансе, МФЦ или на портале Госуслуг.

Подобные совместные рейды проводятся в Саранске на регулярной основе. Они направлены на выявление нелегальных перевозчиков и повышение безопасности пассажирских перевозок.