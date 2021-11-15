В РДК при поддержке Главы Мордовии прошло новогоднее представление для детей

В Республиканском Дворце культуры Мордовии при поддержке Главы республики Артема Здунова прошло новогоднее представление для детей. В торжественной обстановке зала Дворца культуры более 500 малышей, в том числе сирот, детей военных и переселенцев, встречали Деда Мороза и Снегурочку.

Ребят радовали новогодними песнями и забавными конкурсами. Для всех гостей работали фотозоны, пункты выдачи подарков. Также для детей подготовили интерактивное шоу "Чебурашка и Симпатия".

От имени Главы республики детей поздравила замминистра социальной защиты Мордовии Светлана Шувалова. Она пожелала ребятам радости, смеха и любви в Новом году. Все юные гости получили мягкие игрушки от руководства республики. Таким образом детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, создали заботливую новогоднюю атмосферу.