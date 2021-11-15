В Рузаевке после капремонта открылась поликлиника

В городе Рузаевка Республики Мордовия после капитального ремонта вновь открылась взрослая поликлиника на улице Академика Филатова.

Как сообщается, в ходе ремонта была полностью обновлена входная зона, заменены окна, крыша и инженерные коммуникации, установлен современный лифт. Теперь в каждом кабинете ведет прием только один врач.

В поликлинике внедрены принципы "бережливой поликлиники" - сокращены очереди, улучшена навигация. Для обновления мебели были выделены дополнительные средства из республиканского бюджета.

После проведенного ремонта поликлиника полностью соответствует современным стандартам оказания медпомощи. Ее открытие - очередной шаг в реализации нацпроекта "Здравоохранение" по повышению качества медицинских услуг в регионах России. Жители Рузаевки теперь смогут получать медпомощь в комфортных условиях на качественно новом уровне.