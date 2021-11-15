В Саранске волонтеры поздравляют с Новым годом детей в больнице

В преддверии Нового года волонтеры посещают Детскую республиканскую клиническую больницу в Саранске, чтобы поднять настроение маленьким пациентам.

Как рассказал главный врач больницы Олег Солдатов, это многолетняя добрая традиция - наряженные Дедами Морозами и Снегурочками добровольцы приходят в больницу, поздравляют детей в палатах, проводят для них праздничные конкурсы и представления.

"Это продолжается уже около недели. Огромное спасибо ребятам-волонтерам за то, что они поднимают настроение нашим пациентам", - отметил Солдатов.

Кроме того, для всех юных пациентов больницы была организована новогодняя елка с поздравлениями и подарками. Такие праздничные мероприятия очень важны для детей, проходящих лечение в канун Нового года.