В Саранске продолжается уборка снега

Коммунальные службы Саранска продолжают работы по уборке города после обильных снегопадов.

Как сообщили в мэрии, в ночь на 26 декабря на уборку улиц вышли 56 спецмашин, утром их количество было увеличено до 67. Также задействованы 1060 рабочих - 156 от городских предприятий и 904 из управляющих компаний.

За прошедшие сутки на снегосвалку было вывезено более 5,6 тысячи кубометров снега. Работы по расчистке улиц и дворов проводятся круглосуточно.

Несмотря на прилагаемые усилия, в некоторых районах Саранска сохраняются заносы и скопления снега. Власти призывают горожан с пониманием отнестись к временным трудностям. Коммунальные службы делают все возможное для скорейшего восстановления нормального движения в городе.