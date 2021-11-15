В Мордовии на среду прогнозируют облачную погоду и небольшой снег

Главное управление МЧС по Мордовии опубликовало прогноз погоды на завтра, 27 декабря.

Как сообщается, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Из-за гололеда будет сложная ситуация на дорогах.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...-7°C.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дорогах и тротуарах из-за возможного гололеда. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и выбирать скорость движения с учетом дорожных условий. Пешеходам также следует соблюдать осторожность и использовать нескользящую обувь.