Соцсети: в саранской школе ученикам выдали гнилые груши

В социальных сетях появилась жалоба на то, что в одной из саранских школ детям выдали гнилые фрукты.

Как сообщается, в столовой школы ученикам попались груши с внутренней гнилью. Фотографию испорченных фруктов опубликовал во "ВКонтакте" один из родителей.

Впрочем, другие пользователи не увидели в этом большой проблемы. По их мнению, наличие внутренней гнили - распространенный дефект импортных груш, который сложно заметить визуально.

Кроме того, родители отметили, что детей в школе бесплатно обеспечивают полезными фруктами, что само по себе является большим плюсом. Тем не менее инцидент вызвал обеспокоенность у части горожан, они призывают усилить контроль качества продуктов в школьных столовых.