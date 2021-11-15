В Саранске девушка водитель-новичок предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом

Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летней жительницы Саранска, виновной в ДТП со смертельным исходом.

Как установлено следствием, в сентябре 2022 года обвиняемая, имея стаж вождения менее года, управляла автомобилем Lada Grantа с тремя пассажирами. Из-за того, что она отвлеклась на музыку, машина выехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии на месте погиб 16-летний подросток. Еще одна пассажирка - 20-летняя девушка - скончалась позже от полученных травм. Девушка, управлявшая автомобилем, и третья пассажирка госпитализированы.

Несмотря на небольшой водительский стаж, девушка регулярно превышала скорость и к моменту аварии успела получить 11 штрафов за нарушения ПДД. Теперь она получит наказание за причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.