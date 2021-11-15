Глава Мордовии рассказал о заседании Госсовета с Путиным

Глава Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в заседании Госсовета, которое 27 декабря провел президент России Владимир Путин.

Главной темой собрания стало повышение роли и престижа педагогов. Путин отметил важность развития всероссийского движения наставников и выступил с инициативами, в том числе учредить премию "Наставник года".

Президент также поручил правительству разработать системные решения по повышению зарплат учителей.

По словам Артёма Здунова, Мордовия уже несколько лет входит в топ рейтинга Минпросвещения среди регионов по работе с педагогами. В 2023 году число абитуриентов педвузов и колледжей выросло на 10%.

"Благодаря нашим учителям дети из Мордовии побеждают в олимпиадах. Мы видим, что все больше молодежи выбирает профессию педагога. Работаем, чтобы это была профессия высокого престижа", - подчеркнул глава региона.