В Мордовии стартовал конкурс на лучший каток

В Мордовии объявлен конкурс на лучший каток региона. Об этом сообщили в министерстве спорта.

Цель конкурса - выявить населенные пункты, которые лучше других подготовились к зимнему сезону и создали комфортные условия для активного отдыха жителей.

Для победителей предусмотрены ценные призы: за 1-е место - 500 тыс. рублей, за 2-е место - 300 тыс. рублей, за 3-е место - 200 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 29 декабря в министерстве спорта Мордовии по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3, каб. 617 с 9:00 до 18:00. Заявку также можно подать через электронную форму в программе "Дело".