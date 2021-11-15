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В Мордовии полицейским вручили жилищные сертификаты

В Мордовии полицейским вручили жилищные сертификаты

Три семьи сотрудников полиции Мордовии получили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий. Церемония вручения прошла 27 декабря.

Как сообщает "Известия Мордовии", по словам министра внутренних дел Юрия Полякова, сертификаты - это мера поощрения для отличившихся полицейских и ветеранов МВД. Они помогут при покупке квартиры или строительстве дома.

В этом году МВД республики уже ввело в эксплуатацию 96-квартирный дом для сотрудников.

Сертификаты получили майор полиции Сергей Еремин, прапорщик Максим Киушкин и лейтенант полиции в отставке Александр Хантов.

Супруги Киушкины, у которых многодетная семья, благодарили руководство МВД и мечтают о просторном новом жилье.