Полиция Мордовии разыскивает пропавшую жительницу Подмосковья

Полицейские Мордовии объявили розыск 59-летней Валентины Сетиной, которая пропала без вести в Лямбирском районе республики.

По информации МВД, Валентина Сетина приехала в гости к родственникам в село Масловка. 26 декабря около 9 утра она вышла из дома и не вернулась. При себе у женщины не было ни документов, ни телефона.

Приметы пропавшей: рост 170-175 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Была одета в розовую вязаную шапку и шарф, черную длинную болоньевую куртку и молочные полуботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Сетиной, просят связаться с полицией по телефонам: 8(83441) 2-1-27, 8(8342) 38-59-56 или 102.