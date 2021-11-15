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В Минздраве Мордовии назвали 6 признаков алкогольной зависимости

В Минздраве Мордовии назвали 6 признаков алкогольной зависимости

Специалисты Минздрава Мордовии перечислили 6 основных признаков, по которым можно заподозрить алкогольную зависимость. При этом они могут проявляться не каждый день.

К признакам относятся:

  • Сильное влечение к алкоголю, готовность ехать за ним в любую погоду.
  • Неспособность контролировать объем выпитого, питье до "упада".
  • Похмельный синдром и повышение толерантности к алкоголю.
  • Потеря интереса к другим занятиям, кроме выпивки.
  • Увлечение изготовлением алкоголя, обустройство мест для распития.
  • Продолжение пить, несмотря на вред здоровью (цирроз печени, панкреатит и пр.).

В минздраве отметили, что если эти признаки повторяются регулярно, стоит обратить на это пристальное внимание.