В Минздраве Мордовии назвали 6 признаков алкогольной зависимости

Специалисты Минздрава Мордовии перечислили 6 основных признаков, по которым можно заподозрить алкогольную зависимость. При этом они могут проявляться не каждый день.
К признакам относятся:
- Сильное влечение к алкоголю, готовность ехать за ним в любую погоду.
- Неспособность контролировать объем выпитого, питье до "упада".
- Похмельный синдром и повышение толерантности к алкоголю.
- Потеря интереса к другим занятиям, кроме выпивки.
- Увлечение изготовлением алкоголя, обустройство мест для распития.
- Продолжение пить, несмотря на вред здоровью (цирроз печени, панкреатит и пр.).
В минздраве отметили, что если эти признаки повторяются регулярно, стоит обратить на это пристальное внимание.