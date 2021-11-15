В Саранске прошла благотворительная донорская акция

В понедельник, 26 декабря, в столице Мордовии состоялась благотворительная донорская акция. Ее цель - помощь нуждающимся жителям республики.

Акция прошла на базе республиканской станции переливания крови. В ней приняли участие более 90 человек, в том числе сотрудники органов власти.

Сданную кровь оплатили, а деньги передали в группу "Доброделание", которая помогает малоимущим семьям, детям-инвалидам, сиротам и другим нуждающимся.

Инициатором выступил Госкомитет по делам молодежи Мордовии совместно с молодежным правительством региона. Акция вызвала большой интерес у жителей.

По итогам удалось собрать значительные средства для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это еще один пример сплоченности и взаимопомощи в мордовском обществе.