В Мордовии усилен контроль за соблюдением лесного законодательства

В Мордовии усилены патрулирование лесов и контроль за соблюдением лесного законодательства.

В рейдах участвуют сотрудники Минлесхоза, лесные инспекторы, полицейские и представители городского казачества.

Как сообщает региональный Минлесхоз, за время рейдов было выявлено два факта незаконной рубки молодых деревьев на территории Зубовского лесничества.

В ведомстве напоминают, что за незаконную рубку леса предусмотрены штрафы: для граждан - 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц - 20-40 тыс. рублей, для организаций - 200-300 тыс. рублей.

Усиление контроля призвано предотвратить нарушения лесного законодательства и сохранить лесные ресурсы Мордовии.