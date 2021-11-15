В Мордовии после ремонта открыли мост через реку Чеберчинку

В селе Чеберчино торжественно открыли мост через реку Чеберчинку после реконструкции. Он соединяет село с соседними населенными пунктами.

Прежний мост находился в аварийном состоянии, движение по нему было запрещено. Жители вынуждены были ездить в объезд через райцентр, что увеличивало путь до 40 км.

Ремонт начался в июне при поддержке главы Мордовии. Финансирование осуществлялось по республиканской программе "Развитие автодорог". Стоимость работ составила более 83 млн рублей.

Как отметил глава Дубенского района Виктор Нефедов, строительство выполнено качественно и в срок. Теперь жители села смогут беспрепятственно добираться до соседних населенных пунктов.