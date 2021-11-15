В Мордовии водителю грозит суд за ДТП с тяжкими последствиями

В Мордовии к суду будет привлечен 50-летний водитель, который по неосторожности совершил ДТП с тяжкими последствиями.

Как установило следствие, в октябре на ул. Победы в Саранске местный житель, управляя автомобилем "Лада Веста", отвлекся на телефон и выехал на пешеходный переход. Там он сбил 40-летнего пешехода, которому были причинены тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, направлено в суд. Водителю грозит уголовное наказание.

Автоинспекция напоминает, что отвлечение на телефон за рулем может привести к трагическим последствиям. Будьте внимательны на дороге.