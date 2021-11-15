В Саранске объяснили причину перебоев с трансляцией телеканалов

Жители Саранска пожаловались на перебои с трансляцией общественного телевидения в дневное время.

Как пояснили в администрации города, с 25 по 28 декабря, с 10:00 до 17:00 возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Причиной являются работы по демонтажу аналогового оборудования на радиотелевизионной передающей станции.

В случае сохранения проблем с приемом телесигнала после завершения работ рекомендуется позвонить дежурному диспетчеру по телефону 8(8342)47-02-34 или на горячую линию 8-800-220-20-02.

Технические работы на передающей станции будут завершены 28 декабря. После этого трансляция телеканалов в Саранске должна восстановиться в полном объеме.