Что такое спринклерная система пожаротушения?

Спринклерная система пожаротушения состоит из магистралей, труб для подачи огнетушащего вещества и спринклеров. Основанием для срабатывания таких систем служит разрушение «тепловых замков» — взрыв колбы из стекла или расплавление специального вещества, реагирующего на рост температуры. Когда лопнувший или оплавленный «тепловой замок» перестает быть препятствием для воды, включается насос, жидкость вырывается через отверстие оросителя и заполняет помещение туманом, перекрывая доступ кислорода к пламени.

Основные узлы

Спринклерная система тушения пожара состоит из таких компонентов:

насосные установки и емкости для хранения воды;

управляющая электроника;

оросители и подводимые к ним трубы.

Для монтажа системы с таким принципом работы объект должен быть подключен к магистральному водоснабжению. Еще один вариант — резервуары для хранения запаса воды, достаточного для тушения любого пожара на конкретном типе объектов.

Спринклерные системы тушения пожара бывают водозаполненными, воздушными и водовоздушными. Если объект не отапливается в межсезонье и зимой, идущие к оросителям трубы заполняют сжатым воздухом, который вылетает из сопла под давлением при срабатывании «теплового замка» и открывает путь воде, хранимой в незамерзающей емкости.

Виды тепловых замков

В зависимости от назначения помещения, где есть необходимость в установке спринклерной системы пожаротушения, инженеры подбирают температуру срабатывания «теплового замка». Например, низкотемпературные спринклеры включают подачу воды при подъеме температуры до 58-68*С. Оплавление «теплового замка» и запуск воды в них занимает 300 секунд. Высокотемпературные модели включаются через 600 секунд.

Обслуживание оросителей

Распылители воды, предназначенные для спринклерных систем тушения пожара, рассчитаны на 10 лет работы со дня производства. Их «тепловые замки» являются одноразовыми, поэтому предполагают демонтаж и замену после срабатывания. Данная особенность несколько усложняет и удорожает проведение учений по противопожарной безопасности.

Сроки профилактического осмотра оросителей регламентированы. Специалисты по техническому обслуживанию тщательно осматривают каждый спринклер и меняют его, если заметят протечку, трещину или ржавчину.

Информационная статья подготовлена специаличтами компании Огнеборец