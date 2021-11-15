В Саранске стартует сезон соревнований по спидвею

Грядущие выходные в Саранске пройдут под знаком спидвея. 13 и 14 января на стадионе "Старт" состоится чемпионат Мотоциклетной федерации России на Кубок Республики Мордовия.

Жителей и гостей Саранска также ждут захватывающие гонки легенд спидвея с участием чемпионов мира и Европы Александра Балашова, Кирилла Дрогалина, Юрия Поликарпова и других именитых гонщиков.

Еще одно яркое спортивное событие пройдет в столице Мордовии 20 и 21 января - финал Личного чемпионата России по мотогонкам на льду в рамках этапа "Финал 4".