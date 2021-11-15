После капремонта возобновит работу гимназия No20 в Саранске

После завершения капитального ремонта в привычном режиме возобновит работу гимназия No20 в Саранске. Как сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов в своем телеграм-канале, учебный процесс начнется сразу после новогодних каникул.

По словам Здунова, ремонтные работы заняли больше времени, чем изначально планировалось. После демонтажа крыши и стропильной системы потребовалось дополнительное обследование несущих конструкций. Выяснилось, что для установки новой кровли необходимо усилить стены и межэтажные перекрытия.

Глава региона отметил, что к возобновлению учебного процесса полностью готовы не только учебные классы, но и спортивный и актовый залы гимназии.