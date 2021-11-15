В Мордовии умер заслуженный врач Лев Рубинов, возглавлявший Детскую республиканскую больницу

В Мордовии на 79-м году жизни скончался заслуженный врач республики Лев Рубинов. Прощание с ним состоялось 8 января в Храме Казанской Божьей Матери на Светотехстрое.

Коллеги отмечают, что имя Льва Рубинова всегда ассоциировалось с высоким профессионализмом, человеколюбием и состраданием. На протяжении многих лет он возглавлял Детскую республиканскую клиническую больницу Мордовии и навсегда останется в памяти сотрудников этого медучреждения.

За заслуги перед республикой Лев Рубинов был удостоен звания Заслуженного врача Мордовии и стал лауреатом Премии Главы региона.

Родившись в 1947 году в Башкирии, после окончания Ленинградского педиатрического института в 1972 году Лев Рубинов переехал в Саранск. Более 40 лет он посвятил развитию детского здравоохранения Мордовии.