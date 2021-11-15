Жители Саранска увидели в небе редкое атмосферное явление — солнечное гало

8 января жители Саранска увидели в небе над городом необычный оптический феномен - солнечное гало. Соответствующие снимки появились в сообществе "Привет, сейчас, Саранск" во "ВКонтакте".

На фотографиях виден удивительный оптический эффект - вокруг солнца образовался яркий светящийся круг. Это атмосферное явление, возникающее при определенных условиях из-за преломления и отражения света в кристаллах льда в облаках, носит название "солнечное гало".

Как отметили очевидцы в соцсети, это красивое зимнее природное явление напоминает морозную оптическую иллюзию. Некоторые жители Саранска в шутку сравнили необычный световой круг с "глазом Саурона".