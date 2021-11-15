В Саранске нашли тело пропавшего перед Новым годом 30-летнего мужчины

В Саранске на улице Механизаторов обнаружен труп пропавшего перед Новым годом 30-летнего Дмитрия Учайкина. Тело мужчины нашли волонтеры.

Дмитрий Учайкин ушел из дома ночью 30 декабря и числился пропавшим без вести. Его мама подала заявление в полицию о его розыске. При себе у Дмитрия были мобильный телефон, российский и заграничный паспорта.

Как сообщили правоохранительные органы, на теле погибшего внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Обстоятельства гибели 30-летнего мужчины выясняются.