25 детей из Херсонской области провели новогодние каникулы в Саранске

Новогодние каникулы в Саранске провели 25 детей из Херсонской области Украины. Ребят из Каланчакского района тепло встретила первый вице-премьер Мордовии Галина Лотванова.

Для гостей была организована насыщенная культурно-развлекательная программа - посещение музеев, театров, спортивных объектов и Технопарка. Также дети побывали в кафедральном соборе на встрече с митрополитом Зиновием и совершили увлекательную поездку в сафари-парк "Кречет".

В последний день пребывания ребят принял глава Мордовии Артем Здунов. Дети поделились с ним яркими впечатлениями от поездки и отметили русские морозы, которых не бывает на их родине. Все юные гости выразили желание еще не раз посетить республику. На память им вручили подарки.