В Мордовии вырос прожиточный минимум

В Мордовии с января 2024 года вырос размер прожиточного минимума. Как сообщило региональное министерство социальной защиты, труда и занятости, его средний уровень теперь составляет 13 135 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 14 317 рублей, для пенсионеров - 11 462 рубля, для детей - 12 898 рублей.

Как отмечают в ведомстве, от величины прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат и пособий. Также его используют для сравнения со среднедушевым доходом граждан при назначении мер поддержки.