В Саранске возобновил работу троллейбусный маршрут No13

Сегодня, 9 сентября, в Саранске возобновляет работу троллейбусный маршрут No13. Как сообщил глава городской администрации Игорь Асабин, троллейбусы будут курсировать от Светотехстроя до Юго-Запада и обратно через мост на улице Титова.

Движение троллейбусов на этом маршруте временно прерывалось из-за капитального ремонта путепровода. После завершения работ были проведены обкатка маршрута, проверка оборудования и закупка необходимых элементов контактной сети, отметил Асабин.

Глава администрации заверил, что ежедневно на линию будут выходить не менее трех троллейбусов для обеспечения перевозок пассажиров.