Глава Мордовии и депутат Госдумы обсудили поддержку семей участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с депутатом Госдумы Василием Пискаревым, на которой обсуждались вопросы поддержки семей участников специальной военной операции.
В частности, речь шла о диспансеризации вернувшихся с фронта бойцов. Также отмечалось, что в республике для каждой семьи защитника составляют специальный социальный паспорт, чтобы понимать, в чем она нуждается.
Кроме того, в Мордовии дети участников СВО получают бесплатное школьное питание, путевки в лагеря, а их семьи - налоговые льготы, внеочередное социальное и медицинское обслуживание.
Еще одной темой встречи стало обсуждение планов по возведению мемориального комплекса "Сурский рубеж".