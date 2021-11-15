Глава Мордовии и депутат Госдумы обсудили поддержку семей участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с депутатом Госдумы Василием Пискаревым, на которой обсуждались вопросы поддержки семей участников специальной военной операции.

В частности, речь шла о диспансеризации вернувшихся с фронта бойцов. Также отмечалось, что в республике для каждой семьи защитника составляют специальный социальный паспорт, чтобы понимать, в чем она нуждается.

Кроме того, в Мордовии дети участников СВО получают бесплатное школьное питание, путевки в лагеря, а их семьи - налоговые льготы, внеочередное социальное и медицинское обслуживание.

Еще одной темой встречи стало обсуждение планов по возведению мемориального комплекса "Сурский рубеж".