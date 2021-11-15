В Саранске установили проекционные пешеходные переходы для повышения безопасности на дорогах

В столице Мордовии Саранске продолжают работу по повышению уровня безопасности дорожного движения. С этой целью в городе установили 33 проекционных пешеходных перехода. Такие "зебры" будут хорошо видны водителям и пешеходам даже в непогоду и при выпадении снега.

Председатель Правительства Республики Мордовия Дмитрий Поздняков отметил важность уделения внимания безопасности на дорогах. По его словам, каждый участник движения должен проявлять внимательность и соблюдать правила дорожного движения, заботясь о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Дмитрий Поздняков поручил главе Саранска Игорю Асабину и главам муниципалитетов держать на личном контроле ход уборки дорог, что также важно для обеспечения безопасного движения.