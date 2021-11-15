В аэропорту Саранска откроют новые международные рейсы

В международном аэропорту Саранск планируется открыть новые направления - Анталья (Турция) и Махачкала (Дагестан). Первые регулярные рейсы за границу должны начать выполняться уже весной 2024 года.

Как сообщается, в конце прошлого года в аэропорту завершилось техническое оснащение международного терминала. Пункт пропуска оборудовали современными интеллектуальными системами, камерами видеонаблюдения, установили семь кабин паспортного контроля, в том числе для маломобильных граждан.

Ранее в правительстве Мордовии заявляли о рассмотрении возможности запуска авиарейса в Минск после создания пункта пропуска через границу в аэропорту Саранска.