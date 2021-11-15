В Мордовии шестеро подростков "заминировали" школы ради срыва занятий

В Мордовии шестеро подростков 14-15 лет стали фигурантами уголовного дела. По данным правоохранительных органов, они пять раз сообщали о ложном минировании школы, чтобы сорвать учебный процесс.

Как сообщило региональное МВД, уголовное дело возбуждено Краснослободским межмуниципальным отделом полиции. Установлено, что в ноябре один из подростков предложил одноклассникам устроить лжеминирование их школы через интернет за денежное вознаграждение.

В результате с ноября по декабрь они организовали рассылку сообщений об угрозе теракта в школах района. В январе их деятельность пресекли сотрудники УФСБ и полиции региона.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Подростки признали вину и пояснили, что действовали из хулиганских побуждений. Мера пресечения для них - присмотр родителей.

Сейчас полиция устанавливает личность пособника, который помог им совершить преступление через интернет.