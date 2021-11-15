В Мордовии прогнозируют неустойчивую погоду с резкими перепадами температур

В ближайшие дни в Мордовии ожидается неустойчивая погода с чередованием потепления и похолодания, сообщают синоптики.

По словам дежурного специалиста регионального гидрометцентра Юлии Рябовой, такую погоду обусловила серия циклонов, которые будут проходить над республикой один за другим.

10 января днем прогнозируется -13...-18 градусов, сохранится небольшой снег. Но ночью на 11 января из-за затока холодного воздуха морозы усилятся до -21...-26 градусов. Днем вновь потеплеет до -7...-12 градусов, ожидаются снег, метель и усиление ветра.

К выходным синоптики прогнозируют очередное похолодание. Таким образом, в ближайшие дни следует ожидать резких перепадов температур и неустойчивой погоды.