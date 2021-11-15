В Саранске пройдет автомобильный крестный ход против пьянства за рулем

12 января в Саранске состоится традиционный ежегодный автомобильный крестный ход против пьянства за рулем. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Главная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания горожан к проблеме вождения в нетрезвом виде.

Крестный ход начнется у кафедрального собора, а затем пройдет по всем районам Саранска с остановками на Промышленной, Осипенко, Победы и завершится у "Огней Саранска".

Принять участие в акции может любой желающий. Сбор запланирован на 19:00. ГИБДД призывает автомобилистов присоединиться к крестному ходу в знак неприятия пьянства за рулем.