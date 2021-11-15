В Саранске собака напала на женщину, хозяин бездействовал

В Саранске произошел неприятный инцидент - собака напала и укусила женщину. Все это происходило на глазах у хозяина, который не предпринял никаких действий.

Как рассказала очевидец, 9 января, около 23:00 на ул. Гожувской собака повалила прохожую на землю и пыталась добраться до головы и лица.

При этом хозяин животного и его приятель спокойно наблюдали за происходящим. Когда пострадавшая позвонила в полицию, они попытались скрыться.

Женщина подала заявление в полицию. Очевидцы просят откликнуться тех, кто видел инцидент, чтобы найти владельца агрессивной собаки.

Горожане возмущены бездействием хозяина и призывают власти принять меры для защиты людей от нападения безнадзорных животных.