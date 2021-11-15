Жители Саранска жалуются на нехватку общественного транспорта по утрам

Жители Саранска пожаловались на проблемы с общественным транспортом в часы пик. По их словам, утром очень сложно уехать на работу из-за переполненности маршрутов.

В сообществе "Саранск | Доска Позора" появилась жалоба от одного из горожан: "Троллейбус No7 берут штурмом. С остановки "Энгельса" еще можно уехать, а с остановки "Кинотеатр Россия" людям уже не хватает места. Двери не открываются, троллейбус переполнен. Газели No15 утром я не вижу вообще. Автобус No14Э утром тоже куда-то пропадает. Где транспорт?! Прошу принять меры. По утрам целый квест добраться до работы!".

Представители горадминистрации ответили, что в будние дни по маршруту No7 выходит 3 троллейбуса, по маршруту No14 - 2 автобуса, по маршруту No15 - 20 маршруток. Перевозчику No15 дано указание исправить ситуацию.