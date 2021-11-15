Школьники из Каланчакского округа посетили Саранск и встретились с главой Мордовии

25 учеников из Каланчакского района Херсонской области побывали с новогодним визитом в Саранске. Ребята проживали в санатории "Лесная сказка" во время зимних каникул.

Помимо достопримечательностей столицы Мордовии, гости посетили встречу с главой региона Артемом Здуновым. Как отметил руководитель республики, это была теплая и душевная встреча.

Многие будущие выпускники выразили желание вернуться в Мордовию для поступления в вузы и техникумы. Глава республики пообещал оказать им всестороннюю поддержку и помощь с подготовкой к олимпиадам.

Школьникам также запомнились местные катки и настоящая русская зима, о которых они с восторгом рассказали чиновникам.