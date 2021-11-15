Саранск под снегом: ГИБДД нашла нарушения в зимнем содержании дорог

Сотрудники ГИБДД Мордовии и прокуратуры Ленинского района провели вчера совместную проверку состояния дорог в Саранске. Как сообщают в пресс-службе регионального МВД, были выявлены многочисленные нарушения в зимнем содержании улично-дорожной сети.

Инспекторы обнаружили зимнюю скользкость и рыхлый снег на проезжей части, нерасчищенные от снега переходы и подходы к ним. Также отмечается сужение полос из-за снежных валов вдоль дорог.

По итогам проверки в отношении компании, ответственной за содержание автодорог, возбуждено административное дело. В ближайшее время виновные будут привлечены к ответственности.

ГИБДД и прокуратура призывают автовладельцев соблюдать осторожность на заснеженных улицах Саранска и напоминают о необходимости зимней резины. Они будут и дальше следить за уборкой снега на дорогах.