Слабые морозы ожидаются в Мордовии на Крещение

В ночь на 19 января, когда православные отмечают праздник Крещения Господня, в Мордовии ожидаются слабые морозы. Как сообщают "Известия Мордовии" со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ближайшие дни здесь будет действовать теплый атлантический циклон.

Лишь к середине недели, по прогнозам синоптиков, температура немного снизится из-за промежуточного гребня. В ночь на четверг в республике ожидается понижение до 12 градусов мороза - это климатическая норма для этого периода.

С начала XXI века самой холодной крещенской ночью в Мордовии была ночь 2006 года, когда столбики термометров опустились до 32 градусов ниже нуля. В этом году таких аномальных холодов не прогнозируется.