Сатоши и микроинвестиции: как начать с небольших сумм

Не у всех начинающих инвесторов имеется внушительный стартовый капитал для внесения первоначальных вкладов в какие-либо проекты, акции или другие финансовые инструменты. Но начинать можно с небольших сумм, которые при грамотном использовании могут превратиться в миллионы. В статье рассказываем, что такое микроинвестирование, какие у него преимущества и как начать вкладывать в сатоши.

Источник: https://trading.biz

Что такое сатоши и микроинвестиции?

Микроинвестирование — вложение небольших сумм в финансовый рынок на нерегулярной основе. Этот вид инвестирования появился совсем недавно, но он быстро приобретает популярность, поскольку доступен для обычных людей. Они имеют возможность вкладывать полученные премии, накопленную сдачу с покупок, денежные подарки от друзей и т. д.

Одно из перспективных направлений — вложение небольших сумм в криптовалюты, с том числе в сатоши. Satoshi — это самая маленькая неделимая часть биткоина, который является наибольшей валютой по капитализации и занимает более 50% крипторынка. Сатоши можно условно назвать «копейками» Bitcoin, но в одной единице не 100 монет, как в фиатной валюте, а гораздо больше. В одном BTC содержится 100 млн Satoshi.

Чтобы узнать, сколько стоит 1 биткоин в сатоши, рублях, долларах или другой валюте, можно воспользоваться специальным конвертером на платформе Trading.biz. Во всех окнах нужно вписывать необходимое значение для конвертации. Курс BTC отображается в режиме реального времени. Под калькулятором есть таблица конвертации от 1 до 100,000,000,000 сатоши.

Источник: https://trading.biz

Почему стоит начать с небольших сумм?

Вложение небольших сумм позволяет начать приумножать финансы прямо сейчас, не дожидаясь благоприятного момента, когда появятся лишние средства (50 тыс. руб. и более). Микроинвестиции имеют и другие преимущества:

Вырабатывается полезная привычка. Человек перестает тратить деньги на ненужные мелочи, он учится собирать и откладывать определенные суммы для дальнейшего вложения. Постепенно начнет расти уровень жизни. Пополняется база знаний и опыта. Новичок начинает интересоваться финансами, читать полезные книги, изучать информацию в интернете. В дальнейшем это поможет приумножить капитал при вложении больших сумм. Если начинающий инвестор совершит ошибки и потеряет часть финансов или даже все, в будущем он будет защищен от подобных оплошностей. Лучше потерять на старте небольшую сумму, чем понести огромные убытки в будущем. Присутствуют только минимальные риски. Сделать микроинвестиции нужно на сумму, не превышающую 5% дохода. Потеря этих денег не нанесет ощутимого вреда семейному или личному бюджету.

Как начать инвестировать в сатоши?

Криптовалюты обязательно должны быть частью инвестиционного портфеля. Биткоин — это самая первая крипта, он долгое время удерживает лидирующие позиции на рынке. К курсу BTC привязаны котировки остальных альткоинов. При повышении курса биткоина даже не слишком большое количество сатоши принесет прибыль.

Лучшие способы для микроинвестиций в 2023:

Покупка для долгосрочного хранения. Satoshi можно приобрести на криптовалютных биржах, как и другие виды монет. Крипта имеет обозначение SAT. Хранить ее можно на горячих или холодных кошельках. Инвестор может получить высокую прибыль при значительном повышении курса BTC, если продаст в этот момент SAT. Главное, не поддаваться панике и не избавляться от Сатоши во время резкого или длительного обвала котировок. Торговля на бирже. Трейдинг подразумевает заработок на разнице котировок. Необходимо покупать криптовалюту в момент снижения курса и продавать, когда он повышается до максимума. Торговля Satoshi позволяет набраться опыта на небольших суммах, а затем переходить к более серьезным оборотам. Вложение в стартапы, форки и другие проекты. Сатоши можно выгодно вложить в создание новой криптовалюты или платформы, программу лендинга (кредитования). Здесь прибыль зависит от того, насколько выстрелит проект или от процента годовых, которые предложит компания, занимающаяся кредитованием. Стейкинг. Это способ добычи криптомонет путем удерживания определенного количества криптовалюты. Самому покупать крипту не нужно, достаточно найти площадку, куда можно вложить сатоши для стейкинга, например, эфириума.

Получить Satoshi есть возможность бесплатно, не покупая их за фиатные деньги. Для этого нужно участвовать в партнерских программах криптобирж, приглашая туда людей за вознаграждение. Еще один вариант: биткоин-краны. Это площадки, где можно получить сатоши за просмотр рекламы или совершение простых действий (ввод капчи, клики и др.).

Источник: https://trading.biz

Лучшие платформы для микроинвестиций в сатоши

Микроинвестиции в интернете в сатоши можно делать на следующих площадках:

Binance. Это биржа, которая предлагает широкий выбор криптовалютных пар, включая биткоин и сатоши. Помимо трейдинга, здесь представлены программы для лендинга, майнинга DeFi, стейкинга. Одна из площадок — Binance Earn, она дает возможность получать пассивный доход от криптовалют. Минимальная инвестиция — 1 доллар (2649 сатоши). Robinhood. Это платформа, которая предлагает бесплатную торговлю акциями и криптовалютой. Но основная ее целевая аудитория — жители США. Жители других стран могут открывать счета, но у них нет возможности вывести заработки. Cash App. Это платежная система, которая также предлагает возможность покупать и продавать биткоин или сатоши. Средства можно использовать для инвестиций в акции и биржевые фонды. Bybit. Это биржа, на которой можно заработать трейдингом, а также получить пассивный доход с помощью крипты. На площадке предоставляются: майнинг DeFi, стейкинг, лендинг.

Советы по управлению рисками при микроинвестировании

Эксперты в области онлайн-микроинвестиций дают новичкам следующие советы:

Диверсифицируйте портфель. Не стоит зацикливаться на вложении денег исключительно в сатоши. Существует много криптовалют с небольшой стоимостью монет, которые находятся в верхних строках рейтинга по капитализации. Рекомендуется составлять криптовалютный портфель по такому принципу: 40% сатоши (биткоин), 40% Ethereum и 20% перспективные альткоины. Не вкладывайте заемные средства. Использовать нужно только личные сбережения. Если заработать не получится или закроется площадка, куда вложены средства, то долг все равно придется отдавать. Установите лимиты. Определите верхний и нижний пределы для своих микроинвестиций. Установите максимальную сумму, которую вы готовы потерять, и не превышайте ее. Также установите цену, при которой вы будете продавать актив при повышении его курса. Это поможет вам избежать эмоциональных решений на основе краткосрочных колебаний котировок. Не инвестируйте последние деньги, не подготовив «подушку безопасности». Иначе в случае форс-мажора придется продавать Satoshi, которые только начали приносить прибыль или могут принести ее в перспективе. Не паникуйте, если на крипторынке начинают массово скупать или продавать активы. В момент волнений важно сохранять холодную голову, придерживаться намеченных планов и собственной стратегии. Если вы уже исчерпали лимит средств, который выделили на микроинвестиции в этом месяце, то не нужно выдергивать деньги из бюджета для закупки сатоши, если их приобрели многие трейдеры. Не следует продавать активы на волне неподтвержденных слухов или внезапных новостей. Рынок со временем устаканится, а вам придется пожалеть о спонтанном решении.

Источник: https://trading.biz

Преимущества и недостатки микроинвестиций в сатоши

Преимущества микроинвестиций в 2023 в Satoshi:

Доступность. Инвестирование в сатоши позволяет вкладывать даже небольшие суммы денег, что делает его доступными для широкой аудитории. Низкий порог входа. С большой суммой денег расстаться психологически труднее, чем с небольшими сбережениями, которые не делают погоды семейному бюджету. Перспективность. С ростом курса биткоина инвестиция в Satoshi увеличивается в стоимости, иногда даже в несколько раз. Это может привести к высоким прибылям в долгосрочной перспективе. Ликвидность. SAT можно легко купить и продать на многих криптовалютных биржах, что делает их ликвидными активами.

Недостатки микроинвестирования в Satoshi:

Высокая волатильность. Курс BTC подвержен значительным скачкам, что может привести к потере средств, если продать или конвертировать их в неподходящий момент. Сложности технического характера. Инвестору необходимо иметь элементарные знания о криптовалюте, способах хранения, перевода и обмена ее на другие активы. Риски, связанные с регулированием криптовалютного рынка. Наличие строгих мер регулирования и принятие нового законодательства в отношении криптовалют может ограничить торговлю или получение прибыли от инвестиций в сатоши.

Как увеличить свои инвестиции в сатоши с течением времени?

Если дисциплинированно вносить ежемесячно определенную сумму или настроить автоинвестирование на площадках, то прибыль постоянно будет увеличиваться.

Если за использование Satoshi начисляются проценты, эффект сложного процента поможет приумножить капитал. Это означает, что если не тратить доходы, а вновь их инвестировать, заработок будет гораздо больше.

Вывод

Существует много способов заработка путем инвестирования в сатоши. Самый простой — покупка для долгосрочного хранения. Со временем он может принести большую прибыль, если не избавиться от активов во время всеобщей паники.

Микроинвестиции в стартапы — рискованный способ, поэтому нужно всесторонне изучить проект, в который планируется вкладывать средства. Торговля на бирже также сопряжена с рисками, но оперирование небольшими суммами поможет набраться опыта.