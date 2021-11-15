На железной дороге в Мордовии за год погибли пять человек

В 2023 году на железных дорогах Мордовии произошло пять смертельных случаев, еще один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Пензенского региона Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО "РЖД".

По сравнению с предыдущим годом количество случаев травматизма на железной дороге выросло в три раза.

Основная причина трагедий - хождение людей по железнодорожным путям в неположенных местах. Многие пренебрегают правилами безопасности и перебегают через рельсы там, где попало, не обращая внимания на приближающийся поезд.

В пресс-службе обратились к жителям Мордовии с просьбой быть предельно осторожными на железной дороге и неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения. От этого зависят жизни людей.