Появился новый маршрут из Саранска в горнолыжный центр "Каменка"

Из Саранска теперь можно добраться автобусом до популярного горнолыжного центра "Каменка". Об организации нового маршрута сообщили в группе центра отдыха "ВКонтакте".

Автобус на 20 мест курсирует по средам, пятницам и воскресеньям - раз в неделю в каждый из этих дней. Отправление из Саранска от гостиницы "Саранск" в 13:00. Обратно автобус возвращается в 21:00.

Это удобная возможность для любителей горных лыж и сноуборда добраться до склонов центра "Каменка". Подробности маршрута можно узнать по ссылке в группе.