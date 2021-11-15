В Саранске установят новый светофор с вызывной фазой для пешеходов

Глава администрации Саранска Игорь Асабин сообщил, что по просьбам горожан в районе остановки Северо-Восточная будет установлен инновационный светофор с вызывной фазой для движения пешеходов.

Новый светофор позволит не останавливать поток машин, если нет желающих перейти дорогу. Для перехода пешеходам достаточно будет нажать кнопку, после чего для автомобилей загорится красный сигнал светофора, а для пешеходов - зеленый.

По словам Асабина, это повысит безопасность на дорогах и сделает движение более комфортным как для пешеходов, так и для водителей. Он призвал автомобилистов быть внимательными, соблюдать сигналы светофора и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Светофор планируют подключить и ввести в эксплуатацию уже в феврале этого года.