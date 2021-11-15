Жительница Лямбирского района Мордовии отметила 100-летний юбилей

В среду, 17 января, свой 100-летний юбилей отпраздновала Фатыма Джафаровна Абузярова из села Татарская Тавла Лямбирского района Мордовии.

Юбилярша - участница строительства Сурского оборонительного рубежа. Более 30 лет она трудилась в местном колхозе. В годы Великой Отечественной войны внесла вклад в победу, работая в тылу.

Несмотря на трудности, Фатыма Джафаровна смогла вырастить и воспитать шестерых детей. Родные отзываются о ней как о доброй, гостеприимной и оптимистичной женщине.

Свой 100-летний юбилей именинница встретила в кругу родных и близких. Ей были адресованы теплые пожелания от соседей и земляков. Особенным подарком стала поздравительная открытка от президента РФ Владимира Путина.