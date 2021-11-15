Выборы 2024

ООО «Лонг Кэт» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации размещение статейного материала и баннеров в СМИ «Газета 13» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС 77 - 67700 от 10.11.2016 года зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 15 — 17 марта 2024 года, по следующим расценкам:

Республика Мордовия, г. Саранск, улица Кирова, 63, корп. 3; +7 (8342) 37-33-89