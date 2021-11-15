Автоэксперты рассказали, как самостоятельно купить машину за рубежом с CarClick

На российском рынке появилась уникальная возможность приобрести автомобиль своей мечты за рубежом самостоятельно. Её предоставляет международный маркетплейс CarClick.

Купить автомобиль за рубежом самому — это уйти от переплаты многочисленным посредникам. Ассортимент платформы CarClick позволяет приобрести как ушедшие из России бренды BMW, Lexus, Toyota, Audi, Mercedes, так и популярные китайские: Zeekr, Voyah, Geely, Changan, Haval, Lotus и другие. Об этом сообщает tvoe-avto.com.

Чтобы приобрести автомобиль за границей, нужно лишь зайти на маркетплейс CarClick и просмотреть предложения от более сотни зарубежных продавцов. Остальное за вас сделают специалисты площадки. Сотрудники CarClick в странах присутствия тщательно отбирают каждого продавца, чтобы убедиться в его надёжности, профессионализме и качестве предлагаемых автомобилей.

На сайте можно выбрать машину мечты от проверенных поставщиков и заказать её онлайн. CarClick обеспечивает оптимальные маршруты логистики и таможенного оформления. Это гарантирует минимальные цены и сроки заключения сделки. Маркетплейс предоставляет своим пользователям высокую безопасность и прозрачность торговли, а на время доставки автомобиль страхуется.

«Миссия CarClick — сделать автомобильный рынок безопасным, выгодным и комфортным для каждого участника. Мы сократили лишние этапы, оцифровали процессы, сделав поиск и покупку автомобиля максимально удобным — без звонков, поездок и переплат», – заявил основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.

За рубежом велика заинтересованность в российском покупателе автомобилей. Несмотря на взлетевшие из-за санкций цены на транспортные средства, рынок продаж авто в России продолжает развиваться. По данным Автостата, за прошлый год в нашей стране было реализовано 1 058 708 новых легковых машин, что почти на 70% больше, чем в 2022 году.

На маркетплейсе CarClick покупатели видят автомобили зарубежных продавцов, выбирают лучшие предложения, подтверждают свои намерения о покупке, оплачивая комиссию. Продавцы подтверждают наличие машины и согласие с условиями, после чего закрывают сделку. Чтобы купить автомобиль из любой точки мира, достаточно зайти на сайт carclick.ru или скачать мобильное приложение.