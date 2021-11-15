Глава Мордовии и уполномоченный по правам человека подвели итоги работы за 2023 год

23 января 2024 года состоялась встреча главы Мордовии Артема Здунова с уполномоченным по правам человека в регионе Валерием Левиным. Как сообщают "Известия Мордовии", стороны обсудили итоги работы омбудсмена на территории республики в 2023 году.

Отмечается, что важную роль в деятельности уполномоченного играет взаимодействие с чиновниками и волонтерами. Артем Здунов выразил благодарность Валерию Левину за активную работу.

За прошлый год поступило 1814 обращений граждан. Чаще всего обращались участники СВО и члены их семей. На втором месте - пенсионеры и инвалиды. Снизилось количество вопросов по ряду актуальных тем.

Все обращения оперативно рассматриваются властями и решаются в рамках закона, подчеркнул глава региона. Ранее стало известно о благоустройстве общественных пространств в Мордовии по национальным проектам.